Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Вашингтон не обсуждает с властями Венесуэлы возможность импорта нефти из боливарианской республики. Об этом 14 марта заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки Whitehouse.gov

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«В настоящее время такие разговоры не ведутся», — сказала она в ответ на вопрос о том, проводят ли США переговоры о поставках нефти из Венесуэлы.

При этом до того глава МИД боливарианской республики Феликс Пласенсиа заявил, власти Венесуэлы готовы сотрудничать с Вашингтоном по поставкам нефти.

Отметим, ранее США Джо Байден запретил импорт из России энергоносителей из-за спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.