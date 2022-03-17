Москва, , 14:28 — REGNUM Правительство поддержит заёмщиков, в том числе тех, кто брал кредиты по плавающим ставкам. Об этом 17 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Government.ru

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«Чтобы поддержать таких заёмщиков, мы внесём ряд изменений в законодательство. Они позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи в период, когда параллельно идёт перенастройка товарных и логистических цепочек. Такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а так же граждане, за исключением кредитов по ипотеке, по которым ведётся отдельная работа», — заявил Мишустин.

«Для каждой категории заёмщиков предусматривается свой порядок реструктуризации и обслуживания кредитной задолженности, включая как длительность льготного периода, так и динамику процентных ставок», — указал он.