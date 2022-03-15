Брюссель, 15 марта 2022, 12:11 — REGNUM Предметы роскоши попадут под новые ограничения Евросоюза, их нельзя будет поставлять в Россию. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
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Запрет распространится на роскошные автомобили и ювелирные изделия. Новые ограничения вступят в силу после того, как их опубликуют в Официальном журнале ЕС.
Это должно произойти 15 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврокомиссии ожидают, что запрет импорта некоторых российских стальных изделий обернётся для РФ потерей 3,3 млрд евро.
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