Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Четырёхзвёздочный отель рядом с «Лахта Центром» в Санкт-Петербурге достроят и сменят ему бренд, если отельный оператор Hilton окончательно уйдет из России. Об этом 16 марта изданию «Ведомости» сообщил владелец компании «Лахта тауэрс» Вадим Финкельштейн.

Лахта-центр Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, отель, который будет строиться еще несколько лет, рассчитан на 300 номеров общей площадью более 10 500 кв. метров, а объем инвестиций в проект оценивается примерно в 4 млрд рублей. Решение о смене оператора пока не принято, так как приостановка деятельности Hilton в России заявлена как временная.

«Мы не спешим, потому что нам еще пару лет строиться. То, что будет 4-звездочный отель хорошего качества — это однозначно. Мы строим по всем стандартам, а они что у Hilton, что у Sheraton или Hyatt все практически одинаковые», — заверил Финкельштейн.

Напомним, 24 марта Россия начала специальную военную операцию на территории Украины после чего ряд иностранных компаний объявили о приостановке своей деятельности в РФ.