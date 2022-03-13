Москва, 13 марта 2022, 16:30 — REGNUM Западные страны давят на Китай, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»
Министр напомнил, что часть золотовалютных резервов России находится в юанях.
Силуанов выразил надежду на сохранение сотрудничества с Китаем благодаря партнёрским отношениям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в воскресенье, 13 марта, вступят в силу новые антироссийские санкции Европейского союза.
Читайте также: Глава МИД Франции: новые антироссийские санкции вступят в силу 13 марта