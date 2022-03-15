Кито, , 07:35 — REGNUM Своеобразную акцию протеста провели производители бананов на западе Эквадора в знак протеста против срывов поставок продукции в Россию в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Об этом 14 марта сообщил журналистам представитель производителей бананов провинции Эль-Оро Сегундо Лосано.

Бананы

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Фермеры перекрыли дороги гроздьями бананов, чтобы убедить правительство оказать поддержку бизнесу на фоне срыва поставок в Россию из-за санкций, введенных ЕС и США в связи со спецоперацией на Украине. Как пояснил представитель производителей бананов, фермеры хотят убедить правительство выкупить у них образовавшиеся излишки.

Исполнительный директор Ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec Ричард Саласар, отметил, что экспорт в Россию составляет 22,5% от всех поставок бананов Эквадора за рубеж. Из-за проблем с поставками в стране скопилось более миллиона ящиков бананов. Фермеры вынуждены снизить стоимость продукции с 3,50 — 6 долларов до 1,30 долларов, чтобы перенаправить бананы на другие рынки, вместо российского. Производители просят создать специальный резервный фонд и держать под контролем официальную цену на ящик бананов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания столкнулась с усугублением энергетического кризиса в стране из-за введенных против России санкций.

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