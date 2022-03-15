Сеул, , 14:34 — REGNUM 60% крупных фирм в Южной Корее ощущают на себе последствия ситуации на Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Федерация корейской промышленности (FKI).

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно результатам опроса, проведенного с 2 по 11 марта среди 153 из 1000 крупнейших по объему продаж компаний страны, 60,8% сообщили, что обстановка на Украине оказывает на них негативное влияние.

Почти 90% предприятий, имеющих торговые и инвестиционные отношения с Россией и Украиной, считают, что украинский кризис негативно сказывается на управлении компаниями.

Среди основных причин представители фирм указали на рост цен на нефть и другие виды сырья (51%), большую волатильность обменного курса и трудность с финансированием (18%), сбои в цепи поставок и производстве (15,1%), снижение экспорта и труда (12%)

Между тем 94% компаний высказали опасения по поводу повышения закупочных цен на сырье и комплектующие, а также свою продукцию.