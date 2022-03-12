Москва, , 10:55 — REGNUM В связи с военной операцией России на Украине и беспрецедентным санкционным давлением Запада главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников призвал не паниковать: несмотря на мощные мировые процессы, для каждого рядового гражданина мало что измениться. В своем телеграмм-канале 12 марта он также отметил:

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Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«Сейчас многие в растерянности и даже в панике. Это понятно — кажется, что рушится привычный уклад жизни. Глобально — оно так и есть, идут мощные геополитические изменения, необратимые и неизбежные. Первые толчки начались давно, возведение пандемии в ранг мировой угрозы человечеству стала первым актом надвигающихся перемен. Нам выпало жить в это время и надо жить. Без паники.

Что бы там не говорили новостные каналы: невозможно изолировать и задушить самую большую и самую богатую ресурсами страну в мире. Первый шок пройдёт и мы увидим, что для каждого рядового гражданина мало что измениться, не будет катастрофического провала. Рубль стабилизируется, потому как за ним — богатейшие ресурсы нашей страны: это не только нефть и газ, но и вода, лес, минералы и многое, многое другое!

А главное — люди, которые исторически всегда выживали и побеждали в любых условиях! Поездки в Европу перекрыты уже 2 года, авиасообщение также 2 года было очень ограничено. Ну и? Привыкли же… Привычные нам места отдыха остались (та же Турция), может, наконец, широким массам откроется Алтай, Урал, Север, масса невероятно красивых и здоровых мест нашей страны.

Конечно многое измениться, и измениться — не значит потерять! Еда, лекарства, одежда — все будет! Лично я уверен, что останутся и привычные многим бренды, как есть они в Иране и других странах под санкциями. Но это проблема уже производителей брендов, для широких масс — это вообще не принципиально!

Многое из того, что ранее уходило за рубеж, пойдёт на внутренний рынок. Дешевые энергоносители — мощный стимул развития своей промышленности. Рано хорониться! «Трус умирает много раз до смерти, а храбрый смерть один лишь раз вкушает! Из всех чудес всего необъяснимей мне кажется людское чувство страха, Хотя все знают — неизбежна смерть и в срок придет».

Да, Instagram жаль. Не его самого, а возможности общаться с вами. Но мы не потеряемся, есть другие соцсети, да и жизнь в соцсетях — это суррогат, по мне без них — так и лучше! Будем жить! Главное — скорее завершить «горячую фазу», сохранить жизни людей.

Кто там сказал: «Я знаю тысяча способов, как выманить медведя из берлоги и ни одного, как загнать его обратно!». Все образуется, всем терпения и надежд!».

Напомним, после того, как Россия откликнулась на призыв ЛНР и ДНР о проведении спецоперации на Украине, западные до максимума усилили санкционное давление. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию «Санкционный удар по России и российский ответ Западу».

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