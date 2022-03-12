Вашингтон, , 15:34 — REGNUM eBay приостановил все транзакции с российскими адресами в связи с прекращением работы платежных провайдеров и основных служб доставки. Об этом 12 марта сообщили в компании.«Будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в … предоставление услуг по мере развития событий», — отмечается в сообщении.

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О приостановке своей деятельности в России из-за военной спецоперации Вооруженных сил РФ по защите Донбасса объявила компания и Sony Pictures.

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