Новосибирск, , 10:46 — REGNUM В Новосибирской области складские запасы зерна составляют полтора миллиона тонн. Произведенное в 2021 году зерно почти вдвое превысило внутреннюю потребность региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском минсельхозе.

Зерно Nstrumenttorg.ru

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По словам министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко, мукомольные предприятия полностью обеспечены зерном производства местных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

«Отпускные оптовые цены на муку пшеничную нашими производителями не повышались, есть даже небольшая тенденция к снижению оптовых цен на муку, — сказал министр. — Серьёзных колебаний отпускных цен на хлеб в Новосибирской области, по данным отчётов администраций муниципальных районов, также не установлено».

Напомним, что в 2021 году в Новосибирской области был собран рекордный урожай зерна — 3,38 млн тонн. Внутренняя потребность региона находится в пределах 1,8 млн тонн.