Благовещенск, 17 марта 2022, 11:40 — REGNUM Стоимость товаров, закупленных по старым ценам, растёт из-за необходимости закупать новые партии продуктов. Об этом заявила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева, сообщило ИА AmurLife.
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При этом Оксана Кукшенева подчеркнула, что повышение цен в магазинах даже по этим причинам не всегда обоснованно. В связи с этим жителей региона просят сообщать о завышенных ценах в антимонопольную службу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области зафиксировали рост цен на ряд строительных материалов, которые поставлялись из-за границы. Больше платить приходится за рубероид, напольные покрытия, плитку, штукатурку и песок.