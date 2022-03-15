Новосибирск, , 10:15 — REGNUM В Новосибирске с начала марта спрос на аптечные препараты вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом на аппаратном совещании мэра Анатолия Локтя с главами районов и руководителями подразделений, сегодня, 15 марта, сообщил директор муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» («НАС») Дмитрий Гришунин.

Аптека Алексей Яковлев © ИА REGNUM

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По его данным, за две недели аптечных товаров продано на 108 млн рублей. Сейчас в филиалах «НАС» сформирован товарный запас медикаментов на 330 млн рублей.

«С 1 по 14 марта сформирована дефектура по отдельным группам препаратов: инсулиносодержащим, а также препаратам, направленным на лечение системы кровообращения и щитовидной железы, — уточнил он. — Мы имели двухмесячный запас, но при повышенном спросе фактически в два раза данные позиции стали дефектурными. Провели переговоры, ожидаем на неделе поступления от двух иностранных производителей. Люди не испытывают дефицита препаратов, а приобретают впрок».

По словам Гришунина, в целом рост цен по всей номенклатуре аптечных товаров с начала марта составил 11%, в том числе от 4 до 7% — по лекарственным препаратам, на инсулиносодержащие препараты — на 34%.

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