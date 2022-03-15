Москва, , 14:25 — REGNUM Законопроект, направленный на отмену системы по взиманию платы за проезд большегрузных автомобилей «Платон», внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

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Отмена системы «Платон» снизит издержки на транспортировку продуктов питания, а значит, будет способствовать сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчит его поставки в российские регионы, приводят аргументы авторы.

Отмена системы «Платон» снизит нагрузку на доходы граждан России, позволит быстрее преодолеть кризисные явления и восстановить экономический рост, указали они.

Возможность отказа на шесть месяцев от системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн для возмещения вреда, который они причиняют федеральным дорогам, рассматривает правительство РФ. Мера может действовать полгода на фоне санкций.

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