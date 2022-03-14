Белгород, , 11:28 — REGNUM В оплачиваемый отпуск в связи с введением западных санкций отправлены порядка 250 сотрудников предприятий Белгородской области. Такие данные были приведены 14 марта на заседании правительства региона.

Производство Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ситуацию с возможным закрытием предприятий, сокращением числа рабочих мест, прекращением отгрузок и поставок на территории региона изучил минэкономразвития области. Ведомство проверило работу 149 крупных компаний — ни в одной из них не планируют сокращать количество рабочих мест. В оплачиваемый отпуск около 250 сотрудников отправили только два предприятия.

По данным властей, в ближайшие три месяца не планируют останавливать работу руководители 126 организаций, ещё 21 компания заявила о готовности работать не менее двух месяцев. На двух производствах не исключили, что могут закрыться через месяц.

«Наша задача — оказать адресную или системную помощь в случае необходимости. Мы взяли ситуацию на ежедневный контроль. Несмотря на сложности, наши предприятия должны работать в полном объёме. Нельзя также оставить без нашей поддержки малый и средний бизнес», — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Руководителям предприятий направят письма с перечнем мер поддержки, подготовленных федеральным правительством. В свою очередь власти просят компании направить информацию о необходимости импортозамещения оборудования и сырья.