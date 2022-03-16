Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Американские власти не собираются замещать российскую нефть поставками сырья из Ирана, невзирая на исход переговоров по иранской ядерной сделке. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 15 марта в ходе брифинга.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, так Тегеран навсегда лишается возможности получить ядерное оружие, в чем заинтересованы и Вашингтон, и Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден запретил ввоз в США российской нефти из-за ситуации на Украине. 10 марта агентство Bloomberg сообщило, что Республиканская партия планирует запретить администрации Соединенных Штатов закупать нефть у Ирана или Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: В США хотят запретить Байдену импортировать нефть из Ирана и Венесуэлы