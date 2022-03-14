Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Телефонная беседа состоялась между президентом Франции Эммануэлем Макроном и американским лидером Джозефом Байденом. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7

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Лидеры двух стран обсудили ход переговоров, которые проходят между Украиной и Россией. Байден и Макрон договорились ужесточить санкции в отношении России и оказать помощь Украине.

Кроме того, лидеры США и Франции договорились предпринять ряд совместных инициатив, направленных на прекращение конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции назвали «чрезвычайно откровенными и трудными» прошедшие 12 марта телефонные переговоры между главой России Владимиром Путиным, президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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