Москва, , 15:25 — REGNUM Санкции против России дорого обходятся самому Западу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщил экономист Василий Колташов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Проблема этих санкций в том, что, достигая некоторых финансовых целей, невероятно дорогой для Запада ценой, и США, и Евросоюз, и Великобритания потеряли лицо», — сказал Колташов.

По его словам, мировое сообщество может потерять доверие к западной финансовой системе, как надежному способу вложения средств.

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