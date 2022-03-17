Ульяновск, , 11:29 — REGNUM В Ульяновской области для работы по импортозамещению создаётся центр субконтрактации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

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Власти отмечают, что вновь создаваемый центр будет нацелен на импортозамещение в ключевых отраслях экономики «для восстановления производственных цепочек предприятий Ульяновской области, которые могут быть разорваны под влиянием санкций». На центр субконтрактации возложат функции по кооперации с производителями на территории России.

Ульяновские чиновники также отмечают, что импортозамещению также будет способствовать развитие промышленных кластеров, парков и технопарков.

Напомним, что ранее в Ульяновской области заявили о приостановке работы заводы четырёх иностранных компаний: Bridgestone (Япония), DMG MORI (Япония, Германия), Hempel (Дания), Nemak (Мексика). В то же время возобновляет работу завод турецкой компании «Мартур», находившийся в плановом корпоративном отпуске.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разрабатываются меры дополнительной поддержки предприятиям и бизнесу в условиях санкционного давления.

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