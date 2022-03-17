Уфа, , 15:27 — REGNUM Льготные займы на реализацию инвестиционных проектов, закупку оборудования и сырья намерены предоставлять предприятиям в Башкирии. Об этом 17 марта сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в своем Telegram-канале.

На промышленном предприятии в Чебоксарах Cap.ru

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«В связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ у предприятий выросла процентная нагрузка по кредитам. Мы начнем им её субсидировать», — заявил премьер министр, отметив, что промышленный сектор составляет 40% экономики Башкирии, поэтому правительству республики очень важно поддержать предприятия и минимизировать увеличения цен на выпускаемую продукцию.

Назаров отметил, что через региональный фонд развития промышленности планируется предоставлять льготные займы на реализацию инвестиционных проектов, приобретение оборудования и сырья, а в каких-то случаях будут частично возмещены затраты.

Он сообщил, что эти предварительные меры поддержки были приняли на заседании антикризисного штаба.

«На федеральном уровне сейчас формируется перечень системообразующих организаций российской экономики, которым будет оказана поддержка. В него уже вошли 42 наших крупных предприятия, мы сейчас готовим заявку для включения еще 10», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут ввести фиксированную цену на сахар.