Брюссель, , 12:35 — REGNUM В новых антироссийских санкциях Европейского союза также будет содержаться запрет на выставление рейтингов России и российским компаниям. Об этом 15 марта говорится в заявлении Еврокомиссии.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что в санкции против РФ войдет «запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС».

При этом новые санкции ЕС против России должны вступить в силу после обнародования в официальном журнале сообщество, которое должно, как ожидается, состояться позднее 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в новые антироссийские санкции Европейского союза также будет включен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.