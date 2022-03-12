Элиста, , 10:29 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков, покинувший Instagram и Facebook, но продолжающий общение с жителями республиками в других социальных сетях, назвал политику Meta информационным терроризмом.

Бату Хасиков Glava.region08.ru

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«Против России идёт настоящая информационная война. Компания Meta публично разрешает публикации в социальных сетях Facebook и Instagram, которые провоцируют ненависть к нашим соотечественникам. Я не намерен мириться с такой политикой компании. Это самый настоящий информационный терроризм», — считает Хасиков.

Напомним, что глава Калмыкии продолжит делиться новостями в социальных сетях, но уже используя «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram.

ИА REGNUM сообщало, что 11 марта стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к платформе на территории страны. Причиной блокировки стало то, что Meta, которой принадлежит Instagram, разрешила на площадке публикацию постов с призывами к насилию в адрес граждан России. В тот же день Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовало запретить ее деятельность на территории страны. Также СК РФ возбудил уголовное дело в отношении компании.

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