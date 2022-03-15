Владивосток, , 06:47 — REGNUM В муниципальных резервных фондах Приморья предусмотрят деньги на компенсацию роста цен на питание в образовательных и социальных учреждениях, поддержку малого бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Школьная столовая Пресс-служба Министерства просвещения России

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По мнению губернатора Олег Кожемяко в сложной экономической и внешнеполитической обстановке необходимо выполнить все социальные обязательства — по заработной плате, питанию детей, первоочередным расходам, подготовиться к отопительному сезону. Для этого во всех муниципальных образованиях созданы резервные фонды.

«В первую очередь, необходимо отследить стоимость питания в школах, детских садах, определить перечень продуктов. Продуктовый набор не должен уменьшаться ни по калорийности, ни по ассортименту. Резервные фонды служат для компенсации роста цен на предметы первой необходимости, продукты. Также нужно оказать помощь малому бизнесу, чтобы люди не остались без работы», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, на горячее питание школьников в Нижнем Новгороде обещают выделить дополнительные 14,7 млн рублей.