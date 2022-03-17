Барнаул, , 13:09 — REGNUM В ближайшее время алтайское ООО «Специалист» намерено предложить потребителям достойную альтернативу скандинавским ржаным хлебцам. Об этом 17 марта сообщил депутат фракции «Единая России» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС), директор по развитию ООО «Специалист» Григорий Бахтин. По его словам, которые цитирует телеграм-канал АКЗС, все возможности для перестройки производства и наращивания объемов выпуска имеются.

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«Мы считаем, что должны поддержать тренд на здоровое питание, употребление натуральной продукции даже в текущих сложных экономических условиях. И мы поддержим наших потребителей», — уверен Григорий Бахтин.

Говоря о готовности алтайских предприятий, производящих продукты питания, перестроить и нарастить производство, он также отметил:

«Опыт последних лет для российской экономики был оздоравливающим и очень поучительным. Серия введенных санкций, а также годы пандемии заставили по-другому посмотреть на механизмы построения бизнеса как в производстве, так и в сфере услуг. Поэтому большинство российских и, конечно, алтайских предприятий уже готовы ко второй волне импортозамещения. Если в 2014 году производители перестраивались бессистемно и медленно, то сейчас можно говорить о понимании, о более уверенных и оперативных шагах по решению этой задачи. А задача стоит полностью заменить импортную продукцию российскими аналогами или предложить более доступные товары такого же или даже лучшего качества».

Предприятие «Специалист» производит функциональное питание с 1994 года.

«Если говорить про продукцию, которой можно заменить иностранную, то у нас в ассортименте более 15 видов масел холодного отжима как из местного сырья — алтайского, так и из экзотического. Кедровое, грецкое или льняное масла могут отлично заменить, например, оливковое. По таким позициям, как тыквенное, кунжутное, рапсовое и рыжиковое масла, мы уже наращиваем производство, так как наши иностранные конкуренты или полностью уйдут с рынка, или цены на их продукцию сильно вырастут. Важно, что за эти годы наши фермеры научились выращивать качественное масличное сырье», — отметил Бахтин.

Он рассказал, что предприятие также производит каши быстрого приготовления, напитки без кофеина, полезную муку и перекусы. По этим позициям также имеется преимущество перед зарубежными поставщикам, так как вся наша продукция натуральная, произведена по собственной запатентованной технологии. Большинство позиций уже узнаваемы и полюбились российскому потребителю.

Напомним, российские компании в условиях беспрецедентного давления антироссийскими санкциями не отчаиваются, а успешно осваивают освободившиеся ниши.

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