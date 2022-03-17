Москва, , 12:18 — REGNUM Группа «Газпром межрегионгаз» системно реализует импортозамещение и уже в настоящее время доля отечественных поставщиков услуг и материалов для газификации и догазификации достигает почти 100%. Об этом 17 марта рассказал генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

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Как отметил гендиректор, на данный моментени Единый оператор газификации получил от жителей России более 700 тысяч заявок на догазификацию и это число ежедневно увеличивается, а также повышается активность будущих потребителей.

Также Густов добавил, что в связи с этим у газовиков ожидается «жаркий» весенне-летний сезон и отметил, что у группы есть все материальные, технические и кадровые ресурсы для обеспечения стратегической задачи по обеспечению жителей РФ газом.

«В Группе «Газпром межрегионгаз» системно реализуется импортозамещающая продукция. Уже сейчас доля отечественных поставщиков услуг и материалов для газификации и догазификации достигает почти 100%», — указал он.

Кроме того, генеральный директор указал на то, что в настоящее время в России работают заводы, выпускающие оборудование и комплектующие, и все то, что необходимо для выполнения газификации регионов в срок, а также запускаются и новые мощности, чтобы обеспечивать растущие потребности.

При этом Густов уточнил, что в связи с этим также важно то, что российские потребители все чаще выбирают газоиспользующее оборудование отечественного производства — плиты, котлы и настенные водонагреватели — которое является очень качественным и соответствует высоким стандартам и требованиям.

Отметим, в рамках поручения президента России Владимира Путина 100% технически возможная сетевая газификация страны должна быть завершена к 2030 году, а 2022 году в России должна завершится масштабная программа по ускоренному подключению к сетям газоснабжения потребителей в уже газифицированных населенных пунктах.