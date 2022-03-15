Сеул, , 15:22 — REGNUM На сегодняшний день средняя цена на бензин в Южной Корее составила свыше 2 тыс. вон за литр ($1,61), что является максимальным значением за последние девять с половиной лет и это произошло из-за ситуации вокруг Украины. Это 15 марта следует из данных интернет-сервиса Opinet, который отслеживает цены на топливо.

Бензин

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По информации сервиса, на данный момент средняя стоимость топлива в стране составляет 2001,5 вон, при том что накануне литр бензина в Южной Корее в среднем стоил 1988 вон ($1,60) за литр.

При этом уточняется, что в Сеуле литр бензина в среднем стоит 2086 вон ($1,67). Вместе с тем, цены более 2 тыс. вон за литр в Южной Корее до этого были в 2012 году, когда топливо стоило 2003,7 вон за литр.

В то же время, по данным агентства Рёнхап, такой рост цены бензина вызван опасениями, что события вокруг Украины будут способствовать нарушению поставок нефти на мировом рынке, так как Россия является одним из наиболее крупных поставщиков энергоносителей на планете Земля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Белого дома обратились к звёздам социальной сети TikTok с просьбой критиковать президента России Владимира Путина в связи с ростом цен на бензин в США.