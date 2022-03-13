Курган, , 10:25 — REGNUM Курганский губернатор Вадим Шумков назвал три жизненно важные для роста экономики России составляющих. Их он назвал в своём телеграм канале «силаVправде (V. Шумков)».

Вадим Шумков Kurganobl.ru

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"Жизненно важно для роста нашей экономики быстро отработать на обеспечение трёх вещей: дешёвые деньги под все проекты развития (под 2−3% максимум); дешёвые перевозки (ж/д в стране с таким расположением, масштабами и расстояниями прежде всего несёт в себе функцию соединения, а не коммерциализацию всего и вся); дешёвая электроэнергия и газ», — считает Шумков.

Кроме того, по мнению курганского губернатора нужно пересматривать участие России в разного рода лукавых лавочках типа Всемирной торговой организации (ВТО), «где нас «припутали» кучей связанных условий, направленных на лишение внутренних ресурсов развития, а по сути, ограничивающих торговлю внутри страны отечественными же товарами».

Вадим Шумков отмечает, что это проблемы нерегионального уровня решений.

«Обеспечение этих условий на уровне всей страны, вместе с настоящей полной предпринимательской свободой и инициативой, сможет дать нам необходимые, а не «догоняющие» темпы развития экономики. Ну и, конечно же, нужен единый План развития страны, включающий в себя план развития инфраструктуры и план индустриального развития, увязанные с бюджетным планированием и циклом. Но это уже другая история», — пояснил глава Зауралья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил в борьбе со спекуляцией на потребительском рынке применять в отношении бизнеса «налоговые ножницы».

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