Якутск, 16 марта 2022, 12:18 — REGNUM В долгосрочной перспективе западные санкции скорее выгодны Якутии, чем нет. Об этом заявил историк и эксперт проекта «Гражданские инициативы» Афанасий Николаев в эфире программы «Якутия. Live», сообщили в центре управления республикой.
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Особо он подчеркнул необходимость развивать в России собственное производство, так как оно даст жителям страны новые рабочие места. Компании, раньше оплачивавшие товары из-за границы, теперь будут вынуждены вкладывать деньги в отечественные предприятия, также отметил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии начнут экономить в новых условиях, заявил государственный советник республики, экс-глава региона Вячеслав Штыров. Он уверен, что потрясения экономике республики не грозят.