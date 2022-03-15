Токио, , 08:05 — REGNUM Власти Японии планируют снижать зависимость от российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ). Соответствующее заявление сделал 15 марта министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передаёт агентство Kyodo.

Танкер со сжиженным природным газом Nakilat

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Хагиуда заявил, что Япония займётся поисками альтернативных источников энергии и СПГ. Отмечается, что министр не дал прямого ответа по поводу участия Японии в нефтегазовых проектах на Дальнем Востоке. Как пояснил Хагиуда, участие в проектах будет рассматриваться с точки зрения национальной энергетической безопасности и «общей энергетической картины».

В качестве альтернативы импорту энергоресурсов Хагиуда назвал развитие атомной энергетики и возобновляемых источников энергии. При этом Хагиуда признавал по итогам переговоров глав энергетических ведомств стран G7, что резко изменить курс страны в части импорта российских энергоресурсов будет сложно. В настоящее время на Россию приходится около 10% всего объёма импорта СПГ в Японии.