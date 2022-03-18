Москва, , 03:38 — REGNUM Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток смогут воспользоваться новой антисанкционной льготой — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил разработать механизм субсидирования ставки кредитования для инвесторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Юрий Трутнев Amurobl.ru

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На снижение кредитной ставки планируется направить до 50% финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

«Это позволит выделить на субсидирование процентной ставки более 20 миллиардов рублей, что снизит стоимость кредитов практически в два раза», — сказал Трутнев.

Льгота будет действовать до конца 2022 года и позволит реализовать инвестиционные проекты на сумму не менее 160 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев гордится тем, что попал в санкционный список Канады, об этом он заявил в интервью ТАСС.