Москва, , 13:58 — REGNUM Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила разрешить тратить материнский капитал на лечение детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, в том числе онкологией, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Татьяна Москалькова Council.gov.ru

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«Нам нужно создать свои механизмы оказания помощи детям, в том числе предлагаю разрешить использование материнский капитал для лечения детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, в том числе онкологией», — сказала Москалькова.

Она также предложила применить такой механизм, как льготное кредитование на оплату лечения.

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