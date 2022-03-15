Москва, , 20:05 — REGNUM Компании, которые на волне антироссийской политики Запада ушли из России, невозможно уважать. Об этом говорится в заявлении председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, опубликованном в связи с ситуацией на Украине.

Аркадий Дворкович Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Отметив, что ненавидит нацизм и чтит память погибших в Великой Отечественной войне советских солдат, Дворковича заявил:

«Я искреннее горжусь мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу. Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже восемь лет».

Он отметил, что войны — это абсолютное зло и напомнил об известной песне «Хотят ли русские войны», посвящённой Великой Отечественной. Автор заявления добавил, что, несмотря на такое отношение к войне, важно помнить: главное — мир на планете, в котором недопустим нацизм и доминирование одних стран над другими.

Аркадий Дворкович «Сегодня Россия продолжает жить в условиях жёстких, но бессмысленных санкций. Но мы справимся с этим вызовом. Мы готовы ответить технологическими прорывами и собственным развитием. Так было всегда».

Он заявил, что во время своей работы в правительстве России «сделал всё, чтобы санкции стали не препятствием, а возможностью создать свою собственную экономику». Эта работа принесла свои плоды. Что касается сегодняшней ситуации, Дворкович подчеркнул:

«Не могу с уважением относиться к зарубежным компаниям, ушедшим с российского рынка. Некоторые из них потеряли его очень надолго, возможно, навсегда».

По его словам, сейчас для России первостепенным является избавление «от технологической зависимости», а для этого необходима командная работа, «в которой будут задействованы все, кто способен быть лидером — каждый на своём месте». «Сколково» готов приложить максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, резюмировал Дворкович.

Читайте ранее в этом сюжете: Michelin объявляет о прекращении производства шин в РФ