Белград, , 14:13 — REGNUM Кандидат в президенты Сербии от оппозиционной коалиции «Объединенные за победу Сербии» Здравко Понош обвинил действующего президента Александра Вучича в том, что после выборов 3 апреля он намерен ввести санкции против России, несмотря на противоположные обещания своим избирателям. Об этом Понош рассказал 13 марта.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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Понош заявил, что он располагает «достоверными данными» о том, что Вучич обещал Западу присоединиться к антироссийским санкциям после президентских и парламентских выборов и просил «не оказывать на него давления в этом направлении» до окончания голосования.

«Очевидно, что президент своим избирателям гарантировал одно, а Западу другое. Кого-то из них он обманет. Я считаю, что президент Сербии не должен обманывать никого: ни избирателей, ни народ, ни международных акторов, которые еще как могут навредить Сербии», — сказал Порош в эфире телеканала «Прва».

Здравко Понош также добавил, что он лично среди первых осудил «нарушение территориальной целостности Украины». Понош считает, что Сербия правильно голосовала в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию, осуждающую Россию, но плохо то, что это было решение было принято «не на основании ценностей и интересов Сербии, а в результате внешнего давления».

Напомним, что Сербия на данный момент является единственной страной в Европе, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. Ранее президент Вучич заявил, что из-за критики Запада сербские власти вынуждены будут уменьшить число рейсов из Белграда в Москву.