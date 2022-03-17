Тюмень, , 11:45 — REGNUM В Тюменской области появится крупный логистический комплекс международного уровня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

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«Соглашение о намерениях строительства Центра обеспечения торговли мы подписали с компанией «Вайлдберриз». В проект инвестор намерен вложить 8 млрд рублей, в результате будет создано пять тысяч новых рабочих мест. Правительство области окажет всю необходимую консультационную помощь. Поддержим, как говорят в таких случаях, и словом, и делом», — сообщает Александр Моор.

Отмечается, что логистический комплекс крупнейшей российской торговой интернет-площадки будет сдан к 2024 году.