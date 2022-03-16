Москва, , 09:16 — REGNUM Компания Salesforce объявила о начале отключения российских пользователей корпоративного мессенджера Slack.

Мессенджеры Álvaro Ibáñez

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

В качестве причины своих действий в компании назвали соблюдение международных санкций, а также корпоративную политику. Уточняется, что в основном отключения затрагивают организации, в отношении которых были введены прямые санкции. При этом данные не удаляются, но пользователи не могут получить к ним доступ.

«Slack начал закрывать доступ для некоторых клиентов в России, поскольку он стремится соблюдать как международные санкции, так и политику материнской компании Salesforce», — говорится в опубликованной информации.