Москва, , 12:35 — REGNUM Страны Запада обманывают собственных граждан, заявляя о вине России в инфляции и росте цен, заявила 17 марта на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она напомнила, что рядовым европейским гражданам рассказывают, что в тех новых реалиях, в которых им уже приходится жить: инфляция, цены на топливо, неудобства, связанные с логистикой — в этом во всем виновата Россия.

Вместе с тем, подчеркнула Захарова, миф о вине России надолго не приживется, поскольку подавляющее большинство граждан европейских стран знают, кому это выгодно и кто это все затеял.