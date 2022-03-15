Краснодар, , 14:22 — REGNUM До 340 организаций планируется расширить перечень системообразующих предприятий в Краснодарском крае, сообщили 15 марта в пресс-службе администрации региона.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Планируем расширить региональный перечень системообразующих предприятий до 340. В него дополнительно войдут компании агропромышленного и машиностроительного комплексов, производители строительных материалов, химической продукции, в том числе участники нацпроекта «Производительность труда». Их стабильная работа сегодня напрямую влияет на качество жизни жителей края. Поэтому будем максимально поддерживать подобные организации — предоставлять льготное финансирование на пополнение оборотных средств и компенсировать части затрат», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В настоящее время в регионе принимаются меры по сохранению стабильной работы предприятий и их сотрудников в новых экономических условиях. В крае проводится ежедневный мониторинг отраслей экономики края, работы предприятий. Как отметил вице-губернатор Игорь Галась, сейчас перед производителями региона стоит вопрос выстраивания новых логистических коридоров и обеспечение материалами для бесперебойной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Кубани утвердил план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности края. Документ направлен на смягчение последствий санкций, поддержку отраслей экономики и жителей края.