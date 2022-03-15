Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 12:30 — REGNUM На Ямале сельхозкомплекс «Ноябрьский» при поддержке муниципалитета закупает оборудование, которое в в полтора раза увеличит производство сыров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Сыры из Ноябрьска Пресс-служба губернатора ЯНАО

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Сейчас сельхозкомплекс «Ноябрьский» выпускает более 20 видов сыра, ежемесячно 300 — 350 кг. Среди них — твёрдые, полутвёрдые сорта, мягкие и рассольные. Недавно ассортимент пополнился сыром чечил и пармезан, скоро запустят производство сыра с плесенью, а также ложкового йогурта.

Йогурты будут поставлять в детские сады и школы города. Доступны они будут и для покупки в фирменных торговых точках. Упаковочное оборудование также поможет приобрести муниципальная власть.

Горадминистрация Ноябрьска помогает сельхозпроизводителям и в покупке сена. На сегодня в ноябрьском сельхозкомплексе более 400 коров, более 200 из них — дойные. В сутки они дают порядка 2,5 тонн молока.

Отмечается, что на Ямале производством молочной продукции занимаются девять предприятий — в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском, Красноселькупском, Ямальском районах и Ноябрьске.