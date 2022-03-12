Москва, , 12:34 — REGNUM Россия будет готова к жесткому противостоянию с ЕС в энергетической сфере, если до этого дойдет, заявил 12 марта директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

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Он отметил, что РФ остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня, и дорожит репутацией.

От противостояния в энергосфере с РФ Европа точно не выиграет, так как у РФ «запас прочности больше, и нервы крепче», добавил он.

Ранее сообщалось, что ЕС примет все меры для «экономического коллапса» России. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.