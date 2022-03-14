Москва, , 16:29 — REGNUM Переговоры с украинской стороной абсолютно бесполезны и только деморализуют сторонников России на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Переговоры между Россией и Украиной. 2022 Цитата из видео «Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров» на YouTube

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«Переговоры с украинской стороной бесполезны и даже вредны, так как они с одной стороны воодушевляют украинскую армию к дальнейшему сопротивлению, а с другой — деморализуют пророссийские силы на Украине, так как люди боятся, что Россия снова уйдет из освобожденных регионов и оставит их один на один с киевским режимом», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в РФ есть среди политиков капитулянты, которые долго выступали за сохранение членства России в Совете Европы.

«Им, видимо, очень нравилось посещать Брюссель за государственный счет. Странно, что некоторые из них оказались в составе делегации по переговорам с Украиной. Надо сказать, что имеются капитулянты и в МИД РФ. В связи с этим надо заметить, что МИД до сих пор не предложил своего пакета политических санкций против недружественных государств, в то время как многие другие министерства и ведомства это уже сделали», — отметил Александров.

Именно МИД должен задавать тон и вести за собой всю государственную машину в борьбе с западной агрессией, считает политолог.

Однако у эксперта сложилось впечатление, что российские дипломаты «попрятались в кусты, так как боятся, что лично попадут в санкционные списки западных стран и в дальнейшем не смогут направиться в дипломатические командировки в этих странах».

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины.