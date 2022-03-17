Москва, , 21:06 — REGNUM Гендиректор Первого канала Константин Эрнст уведомил ПАО «Мобильные ТелеСистемы» о выходе из совета директоров компании, сообщили 17 марта в её пресс-службе.

Глава «Первого канала» Константин Эрнст Дарья Драй © ИА REGNUM

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Эрнст сообщил компании, что «он покидает свою текущую должность члена совета директоров МТС с 17 марта 2022 года».

Напомним, Эрнст стал новым членом совета директоров МТС 25 июня 2020 года. На фоне российской спецоперации на Украине Эрнст в марте 2022 года попал под западные санкции.

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