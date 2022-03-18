Хабаровск, , 06:25 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития в условиях санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

В план вошли 10 разделов и 122 мероприятия поддержки населения и бизнеса.

«Задача номер один — стабилизация рынка продовольствия и потребительских товаров, поддержка занятости и бесперебойная работа предприятий и систем жизнеобеспечения.️ Важно сохранить бюджет региона сбалансированным и консолидированным», — сказал Дегтярев.

Также губернатор утвердил перечень системообразующих предприятий Хабаровского края, в него вошли 122 организации. Впервые здесь появился раздел торговли и общественного питания.

Читайте также: В Якутии создадут спецструктуру по обеспечению импортозамещения

Как сообщало ИА REGNUM, предприятиям Якутии помогут перестраивать логистику и искать замену оборудованию иностранного производства. С этой целью при министерстве внешних связей республики будет создана оперативная группа по импортозамещению.