Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касинов призвал Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям, сообщает 14 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Касинов заявил, что присоединение к санкциям крайне необходимо для Украины. По его словам, украинцы благодарны грузинскому народу за солидарность и поддержку и верят, что эта поддержка будет ещё сильнее.

«Враг продолжает убивать людей, он продолжает совершать преступления против мирных жителей, против наших детей. Российская Федерация сейчас находится в изоляции, но если враг продолжает убивать невинных детей, санкций недостаточно. Нам нужны санкции от всех без исключения. Если мир не поможет нам сегодня, враг придет к другим. Вы, грузины, помните войну, беженцев и страдания, через которые вы прошли, а также оккупированные территории», — сказал Касинов.

Напомним, что украинские власти, недовольные отказом грузинского правительства от присоединения к антироссийским санкциям, отозвали своего посла из Тбилиси.