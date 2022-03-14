Владивосток, , 03:11 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко отказался от использования Instagram, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Instagram (сс) Solen Feyissa

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Свое решение губернатор объяснил тем, что в Instagram, так же как и на Facebook, разрешили публиковать открытые призывы к насилию в отношении россиян.

«Facebook и Instagram окончательно себя дискредитировали. Такие «свободные» социальные сети нам не нужны. Они позволили своим пользователям размещать открытые призывы к насилию в отношении граждан России, оскорблению нашего президента и дискредитации наших Вооруженных Сил. Я закрываю свою страницу здесь. А всех приглашаю в другие мои социальные сети в «Одноклассники», «Вконтакте», Telegram», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин отказался от использования Instagram.