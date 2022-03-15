Брюссель, , 12:12 — REGNUM В новые антироссийские санкции Европейского союза также будет включен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Об этом 15 марта говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

Адские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что в новых санкциях ЕС буде содержаться запрет «на экспорт предметов роскоши, например, роскошных автомобилей, ювелирных изделий».

При этом новые санкции ЕС против России должны вступить в силу после обнародования в официальном журнале сообщество, которое должно, как ожидается, состояться позднее 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые санкции Евросоюза против России не повлияют на совместные проекты Будапешта с Москвой, включая строительство АЭС «Пакш-2».