Берлин, , 09:54 — REGNUM Немецкое финансовое учреждение Deutsche Bank объявило о закрытии оставшегося бизнеса в России, отмечается в заявлении банка.

Deutsche Bank

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«Мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями», — отмечается в сообщении.

Финансовое учреждение не намерено участвовать в новых проектах на территории России.

Ранее сообщалось, что Colgate-Palmolive (США) будет поставлять в РФ только средства повседневного использования для здоровья и гигиены, а также прекращает инвестиции и вложения в рекламу в РФ.

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