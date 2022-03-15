Самара, , 15:54 — REGNUM Дополнительные возможности для производителей Самарской области поручил создать глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

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В регионе рассматривают проект создания мультибрендовой презентационной площадки (офлайн) либо онлайн-торговой площадки, а также организации фестиваля фабрик и дизайнеров одежды Самарской области.

Отмечается, что для увеличения списка партнеров по поставкам свежих овощей и фруктов в Самарской области отрабатывают вопрос сотрудничества с производителями из стран ближнего зарубежья.

«Сейчас необходимо максимально дать бизнесу возможности», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области перерывов и сбоев в поставках лекарств по заключенным государственным контрактам нет.