Абакан, , 11:41 — REGNUM Власти Хакасии заверили, что в регионе имеется в наличии необходимый запас основных групп продуктов питания, случаи дефицита не зафиксированы. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в республиканском правительстве.

В магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Жителей Хакасии просят не поддаваться «панике и ажиотажу» и не создавать искусственный дефицит.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба ведёт проверку цепочки поставок сахара в розничную продажу для недопущения задержки отгрузок.

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