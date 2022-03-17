Москва, , 11:55 — REGNUM Россия вполне обеспечена продуктами бытовой химии. Об этом 17 марта заявил замминистра Минпромторга Виктор Евтухов на брифинге.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас по предметам гигиены более 15 заводов работают на территории Российской Федерации. Они делают закупку сырья, которое закупают за границей, заранее», — заявил Евтухов.

«Сырья закуплено на три месяца работы вперёд. У нас запасов на шесть месяцев минимум, если больше вообще ничего не делать. Но, естественно, никто не сокращает закупки и не отменяет поставки. Если какие-то поставщики отказываются, то находятся другие, которые с удовольствием готовы поставить необходимое сырье на российский рынок. Плюс у нас этот продукт высоко локализован. В этом проблем не будет», — указал он.