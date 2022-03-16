Ново-Огарево, Московская область, , 17:25 — REGNUM Нет ничего надёжнее, чем вкладывать средства в собственную страну. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

Владимир Путин (c) ИА REGNUM

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«Это урок и для национального бизнеса, что нет ничего надёжнее, чем вкладывать средства в собственную страну. Я говорил это лично и неоднократно», — заявил Путин.

«Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление США и их вассалов, продолжают работать в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития», — указал он.