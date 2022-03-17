17 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили планы руководства России повысить в ближайшее время социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум.

Артур Савин, , 18:58 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум в России в ближайшее время увеличатся, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«А почему бы и нет? Россия уже находится под всевозможными санкциями. Всё, от чего ранее зависела наша экономика, теперь в прошлом. Руки свободы. Строй такую страну, какую захочешь. Мы хотим сильную, богатую и независимую!» — указывает Нина Г.

Многие пользователи нарадоваться не могут тому, что стало с руководством страны, скинувшем с себя бремя иностранного влияния.

«Вот это я понимаю! Власти российские как будто очнулись после долгого сна. Так держать! Следует задавить нацистскую гадину на Украине и обеспечить России стабильный экономический рост!» — пишет Паха Н.

Пенсионер Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что останавливаться только на этом вопросе нельзя, ведь вся страна уже долгие годы требует серьёзных преобразований.

«Если больше чем на 20 процентов увеличится всё, что людям выплачивают, то правительству можно будет сказать больше спасибо! Но если увеличат процента на 2, при той же инфляции в 20 процентов, то толку от такой поддержки не будет. Нужно на корню решать проблемы либо же стараться делать так, чтобы деньги у населения прибавлялись быстрее, чем их съедает инфляция», — считает Независимый Д.

Часть людей полагает, что без создания новой экономической модели российское государство не сумеет пройти тернистый путь санкционного давления со стороны Запада.

«Цены на товары и услуги всё равно опередят, если не менять экономическое устройство в нашей стране. Инфляция — постоянный спутник системы, которая была ориентирована на Запад. Купи-продай, а своего ничего не имей. Я надеюсь, что Владимир Владимирович об этом уже думает, и вскоре мы увидим, как преобразится наше государство», — написал Иван Б.

Кассир и покупатели Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ряд пользователей ждёт от российского руководство более тесного взаимодействия с населением, чтобы люди понимали, что несёт им день грядущий.

«Я пока что не вижу конкретных действий со стороны государства по радикальному изменению экономического курса. Конечно, не за пару недель такие глобальные процессы происходят, но пора уже людям сказать конкретно, что будет и как. Люди не испугаются трудностей, если взамен они получат долгожданное величие России и благополучие среди населения!» — уверена Лена Н.

Нашлись и те, кто уверены, что российский народ поддержит любые сложные решения руководства страны, если оно будет отражать интересы населения, а также принесёт Российской Федерации то самое величие, о котором грезят русские люди уже на протяжении 30 лет, а то и более.

«30 лет ждали, и вот оно, случилось. Или слишком рано радоваться? Товарищи руководители, пожалуйста, обнадёжьте население. Дайте конкретный план действий. А то люди почти перестали на что-либо надеяться», — написал Алексей Г.

Напомним, 16 марта президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам о том, что социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум в России в ближайшее время увеличатся.